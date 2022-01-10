Сент-Луис, США, , 11:15 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон.

«Сент-Луис» смог уйти от поражения и вырвать победу на последней минуте третьего периода. За 18 секунд форварды «Блюз» Райан О'Райлли и Джордан Кайру забросили по шайбе.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Даллас» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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