Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM В Казахстане против мирных демонстрантов никогда не применялись вооружённые силы. Такое заявление 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Афины. Беспорядки Ggia

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Он подчеркнул, что власти страны не применяли и не будут применять силу к мирным протестующим. Зная об этом, организаторы беспорядков прикрывались мирными демонстрантами для проведения нападений на сотрудников правоохранительных органов и административные здания.

Появившиеся в прессе заявления о применении силы против мирных граждан Токаев назвал дезинформацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам стрелять на поражение без предупреждения в террористов, которые устроили массовые беспорядки в республике и отказываются сдаваться властям. Глава государства пообещал довести борьбу с экстремистами до конца.

Напомним, протесты, которые охватили в начале января Казахстан, в Алма-Ате и Актюбинске переросли в массовые беспорядки. По последним данным, правоохранители по всей стране задержали почти 8 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана проведут расследование причин массовых беспорядков и представят результаты мировому сообществу.