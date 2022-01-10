Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 11 января внесет в парламент республики предложения по новому составу правительства.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Завтра (11 января) я внесу в парламент предложения по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере», — сказал Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он добавил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия ОДКБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ.

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