Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области реестр обманутых дольщиков могут ликвидировать к концу 2023 года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Вместо квартир дольщики получили недостроенные «бетонные коробки» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ставим задачу решить проблему обманутых дольщиков в Ростовской области до конца 2023 года. По каждому проблемному объекту (а их сейчас 77) определили сроки и механизмы восстановления прав пострадавших граждан», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году из реестра обманутых дольщиков вычеркнуто около 2,5 тыс. фамилий. Жертвы строительных пирамид, получили компенсационные выплаты либо ключи от квартир.

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