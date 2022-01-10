Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Ростовской области реестр обманутых дольщиков могут ликвидировать к концу 2023 года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вместо квартир дольщики получили недостроенные «бетонные коробки»

«Ставим задачу решить проблему обманутых дольщиков в Ростовской области до конца 2023 года. По каждому проблемному объекту (а их сейчас 77) определили сроки и механизмы восстановления прав пострадавших граждан», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году из реестра обманутых дольщиков вычеркнуто около 2,5 тыс. фамилий. Жертвы строительных пирамид, получили компенсационные выплаты либо ключи от квартир.