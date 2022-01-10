Чита, , 11:13 — REGNUM В Барнауле выявлен факт массовой фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Как сообщает сегодня, 10 января, пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в противоправным деянии обвинён 19-летний житель краевого центра. Адрес фиктивной постановки на учет иностранных граждан был выявлен участковым уполномоченным отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу. Никто из них фактически по указанному в документах адресу не проживал.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов, которые едут в Россию для осуществления трудовой деятельности.

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