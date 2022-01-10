Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Американская актриса Вупи Голдберг высказалась относительно смерти её коллеги, актёра и комика Боба Сагета. Она написала пост на эту тему в личном Twitter-аккаунте 10 января.

Кадр из фильма «Привидение» Вупи Голдберг в фильме «Привидение»

https://twitter.com/WhoopiGoldberg/status/1480350640027148288

«Плыви дальше, мой друг Боб Сагет, со свои огромным сердцем и неудачным безумием», — пишет артистка. «Мои соболезнования его дочерям и остальной семье», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января 2022 года Боб Сагет был найден мёртвым в номере отеля в Орландо (США). Полиция не обнаружила следов наркотиков и насильственной смерти.