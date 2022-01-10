Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в Ленинградской области в новогодние выходные существенно замедлилась. За последние десять дней в регионе ежесуточно прививалось всего около 1 тыс. местных жителей. Об этом 10 января ИА REGNUM сообщили в областном комитете по здравоохранению.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В предыдущие сутки привито 620 человек, в том числе 273 человека закончили вакцинацию», — отметили в комитете.

Напомним, в конце 2021 года ИА REGNUM сообщало, что ежесуточно в Ленобласти проходят вакцинацию порядка 6,5 тыс. человек. К концу года в области было привито более 944 тыс. человек.

По данным комздрава, на утро 10 января в Ленинградской области 1 250 470 человек полностью завершили вакцинацию. Еще 108 404 человек (8,67%) уже ревакцинировались.

Добавим, что с начала массовой вакцинации в январе 2021 года в Ленинградскую область поставлено 1 282 316 комплектов вакцин.

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