Ярославль, , 11:10 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Ярославский цирк Circus-yaroslavl.ru

8 января 2022 года в Ярославле спецслужбы эвакуировали посетителей цирка, причем прямо во время представления. Оказалось, что звонок о лже-минировании объекта поступил от 16-летнего подростка.

«Сотрудниками полиции установлен подозреваемый 2005 года рождения, который ранее сообщил на единый номер службы экстренного реагирования о существующей угрозе в здании развлекательного заведения в Кировском районе г. Ярославля. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. В ходе осмотра помещений, проведенного прибывшими на место сотрудниками, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Максимальным наказанием для подростка может стать лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. В этом случае гражданский иск может подать и сам цирк, понесший убытки из-за прерванного представления.