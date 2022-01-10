Нижний Новгород, 10 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. На Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония передачи титула «Новогодняя столица России» Новосибирску от Нижнего Новгорода. Символ праздника — филигранную снежинку — мэр города Юрий Шалабаев отдал вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.

Vk.com/governmentnnov Передача символа Новогодней столицы России

Нижегородская праздничная программа стартовала ещё 11 декабря парадом сказочных героев по улице Большой Покровской. Основными площадками, где для горожан и гостей города проходили новогодние мероприятия, стали обновленный парк «Швейцария», площадь Горького с фестивалем «Горьковская ёлка», а также шесть площадок в районах города. Завершило программу «Новогодней столицы России» ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», режиссером которого стала Татьяна Навка. В качестве декораций шоу выступил Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser. Главную роль в спектакле исполнила Алина Загитова — первая в истории России фигуристка, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании.

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ИА REGNUM напоминает, проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года с цельюразвития событийного туризма в стране и увеличения туристического потока в разные города и регионы страны. Нижнему Новгороду статус новогодней столицы перешёл от Калуги в январе 2021 года.

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