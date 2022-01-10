Ростовчане остались без воды из-за технических работ
Ростов-на-Дону, 10 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону частично ограничено водоснабжение из-за технических работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает «Ростовводоканал» 10 января.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В пункте водоснабжения
В частности, бригады меняют задвижки и участок водопровода диаметром 400 миллиметров. В этот период частично ограничено водоснабжение домов по улице Суворова и проспекту Соколова.
Подача воды будет возобновлена к концу первого рабочего дня 2022 года.