Пенза, , 11:10 — REGNUM Дополнительный заработок на инвестициях стоил жителю Пензы более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Жертвой мошенников стал житель Пензы 1974 года рождения. Мужчина обнаружил в интернете объявление об инвестициях в крупную российскую компанию. Пострадавший перешел по ссылке на данный сайт, где зарегистрировался и оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился консультантом инвестиционной платформы. Злоумышленник рассказал об условиях инвестирования. Пензенец согласился и с помощью мобильного приложения банка несколькими переводами перечислил на указанные мошенником счета более 2 млн рублей.

Через какое-то время заявитель попытался вывести свои деньги на банковскую карту, но сделать этого не смог. Тогда мужчина позвонил консультанту, однако тот перестал выходить на связь. После этого пензенец обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, пензенец обратился в полицию после того, как зарегистрировался в интернете для инвестиции своих накоплений и перечислил незнакомцам крупную сумму денег. Правоохранители установили, что пострадавшему после регистрации позвонил некий консультант, заявив о необходимости внесения $500 в качестве начального взноса, а затем — куратор, предложивший удвоить вложения.

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