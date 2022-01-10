Белгород, 10 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100 выкатился 10 января за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Белгорода.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Об инциденте сообщили в сообществе Белгородских споттеров. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Red Wings. Данных о пострадавших нет. На месте работают спасатели и службы аэропорта.

По данным Flight Radar, самолёт прибыл из московского Домодедово в 10:43. Инцидент произошёл после приземления.