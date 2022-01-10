Воронеж, , 11:07 — REGNUM Александр Сысоев покидает пост руководителя управления лесного хозяйства правительства Воронежской области. Об этом сообщается 10 января в телеграм-канале правительства региона.

Герб Воронежской области

«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Александра Сысоева от должности руководителя управления лесного хозяйства правительства Воронежской области», — говорится в сообщении.

Сысоев увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Сысоев был назначен руководителем управления лесного хозяйства Воронежской области в октябре 2018 года. До этого в течение более семи лет, с 2011 года, руководил Главным управлением МВД России по Воронежской области.