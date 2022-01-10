Москва, , 11:03 — REGNUM Довольны подарками, полученными на Новый год, 82% жителей России — однозначно рады 48%, скорее довольны 33%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодние подарки StockSnap

Больше всего респонденты порадовались подаренным смартфонам и подаркам в денежном эквиваленте. Женщины чаще радовались украшениям, мужчины — технике и электронике, а также знакам внимания близких людей.

Не рады вручённым им новогодним подаркам 19% — скорее недовольны 11%, категорично недовольны 8%. Не понравились сладости, чайные наборы, одежда и предметы с новогодней символикой.

Опрос проведен 1−5 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарок, который больше всего хотели бы получить на Новый год жители России, — это деньги (47%).

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