Хабаровск, , 11:06 — REGNUM Правительство Хабаровского края выполнило взятые обязательства с финансовым обеспечением расходов бюджета 2022 года.

Здание правительства Хабаровского края Khabkrai.ru

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«Необходимо было в кротчайшие сроки подписать все соглашения по трансфертам из федеральной казны. Работу организовали должным образом. Все соглашения заключены. Сумма 27,4 млрд рублей (без учета дотации на выравнивание и субвенций). Теперь эти соглашения надо исполнить», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев. ⠀

Отмечается, что особое внимание уделят капитальному строительству — на 2022 год предусмотрено 15,5 млрд рублей. Это более чем на 1 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые резервы необходимо разумно тратить, а не складывать в кубышку Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил депутат Госдумы Александр Ремезков (СРЗП).