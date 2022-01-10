Москва, 10 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Для борьбы с ростом инфляции Банку России нужно изменить денежно-кредитную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил экономист Михаил Хазин.

World Public Forum Dialogue of Civilizations Михаил Хазин

«Для борьбы с инфляцией Центральному банку РФ следовало изменить денежно-кредитную политику так, чтобы можно было проводить реальное импортозамещение товаров народного потребления. В таком случае импорт стал бы сокращаться, а соответственно, импортируемая инфляция тоже бы пошла на спад», — полагает Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин заявил, что в РФ имитируют борьбу с инфляцией.