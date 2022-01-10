Джакарта, 10 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Для укрепления территориального суверенитета Индонезии в течение 2021 года проведено 17 пограничных переговоров с соседними странами, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Дипломаты продолжают работать над укреплением суверенной дипломатии, важным элементом которой являются пограничные переговоры», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, в 2022 году переговоры о границе будут активизированы. Власти Индонезии намерены подписать соглашение о территориальной границе с Малайзией в море Сулавеси и Малаккском проливе.

Индонезия и Филиппины также проведут переговоры об определении границы континентального шельфа.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии выдало разрешение на экстренное использование пяти типов вакцины против коронавируса в качестве бустера.