София, , 11:00 — REGNUM Министр юстиции Болгарии Надежда Йорданова категорически опровергла информацию о якобы появившихся в интернете личных данных 300 000 болгарских граждан, сведения о которых были якобы украдены из единой базы данных БУЛСТАТ. Об этом 10 января сообщила софийская газета «Дума».

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По словам Н. Йордановой, в данном конкретном случае речь идет об очередной публикации на соответствующих сайтах налоговой службы страны списков налогоплательщиков с указаниями их почтовых адресов.

«Это правило действует в нашей стране с 2005-го года, — отметила, в частности, она. — Никаких дополнительных номеров телефонов или PIN-кодов к банковским картам в этом контексте никогда и никому не разглашаются».

При этом министр пообещала, что в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит вопрос о дополнительной защите конфиденциальной информации.

Напомним, 4 января неизвестные лица выложили в интернете номера идентификационных кодов более 2-х тысяч жителей Болгарии. Как отметил министр электронного управления Болгарии Божидар Боянов, указанная информация существовала в отрытом доступе на протяжении последних 15 лет.