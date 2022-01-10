Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота, а кризис, возникший в их результате, является самым масштабным за всю историю независимости страны. Об этом 10 декабря в ходе внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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«Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время», — пояснил глава государства.

Токаев отметил, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, а падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, а затем всего Казахстана. Президент республики добавил, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двое военнослужащих были обезглавлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Казахстане, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Глава республики также указал на «высокую боеготовность и звериную жестокость» радикалов.

Напомним, по последним данным, в Казахстане погибли 17 силовиков.