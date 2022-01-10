Пекин, 10 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Безопасность на рабочем месте в горнодобывающей промышленности Китая продолжала улучшаться в 2021 году, при этом, согласно официальным данным, число несчастных случаев и жертв снизилось по сравнению с предыдущим годом, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

(сс) Free-Photos Шахта

Число несчастных случаев и жертв при добыче угля снизилось на 15,8% и 13,9% в годовом исчислении соответственно, показали данные Национального управления по безопасности на шахтах. Средний уровень смертности при добыче одного миллиона тонн угля снизился на 24% по сравнению с 2020 годом, и за последние два года не было зарегистрировано ни одного крупного взрыва газа.

Отметив положительную динамику, достигнутую в области безопасности на угольных шахтах в прошлом году, администрация заявила, что страна по-прежнему сталкивается с рисками и проблемами, включая интенсивную добычу полезных ископаемых и возобновление несчастных случаев на шахтах, и призвала к достижению баланса между развитием и безопасностью.