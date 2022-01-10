Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Видеоконференция лидеров стран — членов ОДКБ началась с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

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Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, кризис в Казахстане стал самым масштабным за всю историю независимости страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.

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