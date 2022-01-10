Якутск, , 11:02 — REGNUM В столице Якутии зафиксировано очередное нападение бездомной собаки на человека. На этот раз от животного была вынуждена отбиваться ученица начальных классов. Ребёнка спасла проходившая мимо женщина, сообщил «Якутск Вечерний».

Злая собака (сс) freegr

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Якутянка отогнала собаку от девочки, но животное успело разорвать варежки ребёнка.

«Хочу выразить благодарность женщине, которая увидела и подбежала на помощь, отбила её от пасти агрессивной собаки. Дочка учится в начальном классе, маленькая. Очень испугалась. Ведь исход мог бы быть печальный, в свете последних событий», — написала в газету мама девочки.

По информации издания, следственное управления СК РФ по республике уже проводит проверку по этому инциденту. Горожане пишут в соцсетях, что продолжают встречать на улицах Якутска безнадзорных собак, в том числе в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске сохраняется режим повышенной готовности из-за бродячих собак. За период с 29 декабря по 8 января в городе отловили 337 животных, их обещали не выпускать обратно на улицы города.