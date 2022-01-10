В Якутске собака напала на ребёнка
Якутск, 10 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В столице Якутии зафиксировано очередное нападение бездомной собаки на человека. На этот раз от животного была вынуждена отбиваться ученица начальных классов. Ребёнка спасла проходившая мимо женщина, сообщил «Якутск Вечерний».
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Якутянка отогнала собаку от девочки, но животное успело разорвать варежки ребёнка.
«Хочу выразить благодарность женщине, которая увидела и подбежала на помощь, отбила её от пасти агрессивной собаки. Дочка учится в начальном классе, маленькая. Очень испугалась. Ведь исход мог бы быть печальный, в свете последних событий», — написала в газету мама девочки.
По информации издания, следственное управления СК РФ по республике уже проводит проверку по этому инциденту. Горожане пишут в соцсетях, что продолжают встречать на улицах Якутска безнадзорных собак, в том числе в центре города.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске сохраняется режим повышенной готовности из-за бродячих собак. За период с 29 декабря по 8 января в городе отловили 337 животных, их обещали не выпускать обратно на улицы города.