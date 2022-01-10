Калуга, , 11:37 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 10 января вакцинировано от коронавируса 569 тыс. 962 человека, или 87,7% от плана. Цель — привить 650 тыс. 240 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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По вакцинации населения от COVID-19 лидируют Жуковский, Боровский и Медынский районы. В отстающих — Людиновский, Кировский и Износковский районы.

В настоящее время в регионе открыто 47 стационарных и 17 мобильных прививочных пунктов, где можно поставить укол отечественными вакцинами от COVID-19. Препаратами медицинские организации области полностью обеспечены.

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