Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM Общее количество погибших в результате беспорядков в Казахстан представителей силовых ведомств республики выросло до 17. Об этом 10 января сообщили в оперативном штабе при МВД страны.

Военные силы Казахстана Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Уже 17 человек, погиб сотрудник СОБРа в Алма-Атинской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана выполнили все требования, которые выдвигались на акциях протеста в январе 2022 года.