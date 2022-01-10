Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM В прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане можно не сомневаться. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что о спланированности действий боевиков свидетельствовали синхронные атаки на государственные учреждения сразу во многих городах страны.