Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбургской области в период новогодних выходных дней (1−9 января) при пожарах погибли три человека и четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар LoggaWiggler

Первые смертельные случаи зафиксированы в Медногорске и Кувандыке, где 1 января погибли две женщины. 9 января в селе Большое Чураево Кувандыкского района из-за пожара погиб мужчина. Предварительной причиной возгорания названо нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

За девять дней нового года на территории Оренбуржья произошло 76 пожаров. Показатель оказался ниже прошлогоднего на 31%.