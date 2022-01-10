Нальчик, 10 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене по итогам 2021 года стала лучшей спортсменкой России. Такое решение вынесла Всероссийская федерация легкой атлетики. Высокой оценки также удостоен тренер прославленной чемпионки по прыжкам в высоту Геннадий Габрилян. Он признан лучшим тренером года.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году Мария Ласицкене стала Олимпийской чемпионкой, преодолев планку на высоте 2,04 м и завоевав «золото» по прыжкам в высоту.

На родине спортсменки её удостоили ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Помимо этого, Мария Ласицкене получила премию в размере 1 млн рублей и квартиру в Нальчике.

Читайте также: Олимпийской чемпионке Марии Ласицкене вручили орден и подарили квартиру