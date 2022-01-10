Пекин, , 10:52 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае достигнет 78,3 лет в 2025 году по сравнению с 77,3 годами в 2019 году, согласно плану на 14-ю Пятилетку (2021−2025), сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Хайнань, Китай

Общее количество коек в домах престарелых для престарелых достигнет 10 млн единиц в 2025 году, говорится в плане, опубликованном 21 правительственным ведомством, включая Национальную комиссию по развитию и реформам КНР. В 2025 году в 100% вновь построенных городских районов и жилых поселков будут созданы вспомогательные учреждения для пожилых людей, а охват базовым страхованием по старости достигнет 95%, говорится в сообщении.

Площадь спортивных сооружений на душу населения в 2025 году достигнет 2,6 квадратных метров, говорится в плане. Средняя продолжительность жизни в Китае выросла с 67,8 лет в 1981 году до 77,3 лет в 2019 году, говорится в белой книге, опубликованной в августе Информационным управлением Госсовета КНР.