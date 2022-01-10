Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM Фанаты многопользовательской игры Red Dead Online запустили в Twitter хэштег #SaveRedDeadOnline, призывающий разработчиков обратить внимание на недостаток нового контента. Об этом 10 января сообщает издание Kotaku.

Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2 Rockstar Studios

https://twitter.com/OrdinaryGamers/status/1479953376808943616

Геймеры отмечают, что последнее крупное обновление для Red Dead Online под названием Blood Money вышло ещё в июле 2021 года. После этого разработчики лишь изредка запускали временные события с уникальными наградами — однако они не расширяли проект новым контентом.

Хэштег #SaveRedDeadOnline был создан, потому что «геймеры чувствуют себя брошенными» и надеются, что разработчики «не дадут проекту умереть» окончательно. Представители студии Rockstar пока никак не прокомментировали инициативу игроков.

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