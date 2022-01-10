Владимир, , 10:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

«В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР — получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции.

Эту неделю буду работать удалённо, с использованием режима видео — конференц-связи», — написал Авдеев на своей странице в соцсети.

Также врио главы региона призвал владимирцев делать прививки от коронавируса, а не надеяться, что болезнь обойдёт их стороной.