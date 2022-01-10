Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Власти Казахстана выполнили все требования, которые выдвигались на акциях протеста в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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«В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественные требования. Все они были услышаны и выполнены государством: правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне, мы объявили о принятии комплексных конкретных социально-экономических мер и чёткого плана общественно-политических реформ», — заявил Токаев.

«Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения», — указал он.