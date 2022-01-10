Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Санкт-Петербург побил свой рекорд по количеству выпавших осадков с начала зимы 2021−2022 года. Об этом 10 января сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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Высота снежного покрова в Петербурге достигла отметки в 37 сантиметров. Этот показатель был установлен метеостанцией. Рекорд, установленный ранее, находился на отметке в 36 сантиметров. Этот показатель был зарегистрирован метеоцентром 7 и 9 января.

Напомним, ранее Леус сообщил о резком похолодании в Петербургском регионе в начале новой рабочей недели.

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