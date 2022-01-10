Симферополь, 10 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Туристические поезда будут запущены из Москвы в Крым с 17 февраля, об этом сообщила компания-оператор железнодорожных перевозок на Крымском полуострове.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Туристический маршрут пройдет через Воронеж, Тамань в Краснодарском крае, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону. В каждом городе туристам предложат экскурсии. Программа тура рассчитана на семь дней. Экскурсионный маршрут «Крымский вояж» будет отправляться с Казанского вокзала города Москвы каждый четверг в 22:30, в Москву этот поезд будет возвращаться через неделю, также в четверг, в 11:25. Первый поезд отправится в рейс 17 февраля, а в последующем — каждую неделю до 19 мая. Продажу туров планируют открыть с середины января, стоимость их составит от 56 тыс. в купейных вагонах и от 74 тыс. в СВ.

Как напоминает ИА REGNUM, железнодорожные перевозки в Крым действуют с декабря 2019 года, их оператором является компания «Гранд Сервис Экспресс».