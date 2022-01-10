Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение по продолжению работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в республике. Он заявил об этом 10 января в ходе заседания оперативного штаба, передает пресс-служба казахского лидера.

Касым-Жомарт Токаев

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«Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе заседания президенту Казахстана доложили о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана.