Уфа, , 10:49 — REGNUM В Башкирии фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 10 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в целом в регионе наблюдается уменьшение распространения этой инфекции.

«Это отражается во всех показателях: снижение коечного фонда, количество обращений снижается, хотя уровень тестирования мы держим на очень высоком уровне. То есть у нас выявляемость высокая», — сообщил Хабиров.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в регионе за сутки выявили 209 носителей коронавируса, при этом справились с этой инфекцией в минувшие 24 часа в республике 303 человека.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Анны Казак, в Башкирии также фиксируется снижение заболеваемости по гриппу и ОРВИ.