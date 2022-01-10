Малосердобинский район, Пензенская область, , 10:49 — REGNUM На территории охотничьих угодий Малосердобинского района Пензенской области выявили незаконную добычу трех особей косули (два самца и одна самка) с использованием запрещенных орудий охоты — петли. Всего за прошедшие выходные дни зафиксировали 13 случаев нарушений правил охоты, сообщает 10 января региональный минлесхоз.

Косуля Kurganobl.ru

Ущерб от незаконной добычи косуль, причиненный охотничьему фонду области, составил 440 тыс. рублей. По факту браконьерства следственные органы организовали проверку.

Среди других нарушений правил охоты зарегистрировали провоз незачехленного охотничьего оружия на механическом транспортном средстве и охоту без соответствующего разрешения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителя Карачаево-Черкесии уличили в браконьерстве — он неоднократно убивал косуль. Преступления были совершены в марте и ноябре 2020 года. Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Наказание носит условный характер. Кроме того, в течение двух лет обвиняемому запретили занимать должности, связанные с охотой.

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