Москва, , 10:45 — REGNUM В ЦВЗ «Манеж» в Москве 15 января откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Об этом 10 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Виктор Цой Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года, рассказали в мэрии. На выставке будет воссоздан жизненный путь музыканта. Будут представлены предметы, связанные с жизнью исполнителя — гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.

Уточняется, что тексты к выставке и в каталоге написаны дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром (Франция), передала архивы Джоанна Стингрей (США), предоставит материалы и режиссёр Рашид Нугманов (Франция).