Пекин, 10 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Ожидается, что почтовая и курьерская сфера экономики Китая сохранит стабильный рост в 2022 году, сообщили в Государственном почтовом бюро КНР, передает 9 января агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин

Общая выручка сектора вырастет на 11% в годовом исчислении и достигнет 1,4 трлн юаней (около $219,6 млрд) в этом году. Бюро ожидает, что выручка курьерской отрасли достигнет 1,16 трлн юаней в 2022 году, что на 12% больше, чем в году прошедшем, при этом объем обработанных посылок составит 122,5 млрд единиц.

Китай будет способствовать экологичному развитию почтовой и курьерской сферы в 2022 году за счет более широкого применения перерабатываемой упаковки для экспресс-доставки и транспортных средств на новой энергии для сокращения загрязнения и выбросов углекислого газа.