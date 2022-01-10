Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM Беспорядки в Казахстане в начале 2022 года подчинены единому разрушительному замыслу. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время», — заявил Токаев.

«Как долго шла эта подготовка — год, два, три? — покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности», — указал он.