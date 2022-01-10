Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростовской области выделили 166 млн рублей на решение проблем ЖКХ в двух муниципальных образованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 10 января.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Финансовая поддержка направлена Таганрогу и Семикаракорскому району. Средства выделили для бесперебойной работы коммунальных предприятий. Около 162 млн рублей потратят на обеспечение водоснабжения и водоотведения таганрожцев. В рамках софинансирования из городской казны добавят почти 52 млн рублей.

Более 4,3 млн рублей получит Семикаракорский район на решение проблем электроснабжения. В рамках софинансирования из муниципального бюджета выделят примерно 227 тыс. рублей.