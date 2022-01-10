Пекин, , 10:42 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в секторе бытовой техники страны за первые 11 месяцев прошлого года наблюдался рост производства, сообщает агентство Синьхуа.

Барабан стиральной машины bierfritze

За этот период объем производства кондиционеров и стиральных машин составил 197,41 млн и 78,33 млн комплектов соответственно, что на 11,4% и 11,1% больше в годовом исчислении. Вопреки этой тенденции, объем производства китайских производителей холодильников за этот период снизился на 0,2% в годовом исчислении до 82,53 млн комплектов, сообщило министерство.

Только в ноябре объем производства кондиционеров в Китае составил 16,63 млн комплектов, что на 3,7% больше в годовом исчислении, в то время как объем производства стиральных машин снизился на 1,5% в годовом исчислении до 8,44 млн комплектов, по данным министерства.