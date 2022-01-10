Оренбург, 10 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Оренбурге усилят работа по ликвидации гололеда. Такое поручение своим подчиненным дал и.о. главы города Сергей Салмин, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM Гололёд

«Резкое похолодание после плюсовых температур привело к тому, что город превратился в каток. На дорогах ситуация относительно нормальная, чего не скажешь о тротуарах. Коммунальным предприятиям необходимо бросить все силы на устранение льда. На сегодня эта наша первоочередная задача», — сказал Салмин.

Он также подчеркнул, что муниципалитет располагает достаточными запасами песка и песко-соляной смеси для обработки тротуаров и пешеходных зон.