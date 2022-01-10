Москва, , 10:41 — REGNUM Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана.

ОДКБ Odkb-csto.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Свое участие в сессии подтвердили все государства-члены ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

С российской стороны в сессии примет участие глава государства Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане силовики задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в республике беспорядками.

Читайте также: В Казахстане после беспорядков задержали почти 8 тыс. человек