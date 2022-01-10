Москва, 10 января 2022, 10:41 — REGNUM Началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана.
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Свое участие в сессии подтвердили все государства-члены ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
С российской стороны в сессии примет участие глава государства Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане силовики задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в республике беспорядками.
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