Вологда, , 10:39 — REGNUM На Вологодчине подвели первые итоги зимнего туристического сезона. Одно из самых популярных в регионе мест — вотчину Деда Мороза — посетили 24 415 человек.

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге Kids-in-trips.ru

«Впервые мы запустили скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс». Он позволяет всем желающим добраться из Москвы на вотчину всего за 18 часов. Первый поезд из столицы страны отправился 3 января, а сегодня рейсы завершатся. Итоги отличные — всего за неделю более 800 человек выбрали этот способ передвижения. Около 1000 туристов прибыли в Великий Устюг на поездах выходного дня», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году за новогодние праздники вотчину Деда Мороза посетили более ста тысяч туристов.