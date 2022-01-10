Тверская область, 7 апреля, 2014, 14:00 — ИА Регнум. 30 участков магистральных дорог общей площадью 582 тысячи квадратных метров и четыре моста планируется отремонтировать в Твери в 2014 году, предполагается также обустроить более девяти тысяч квадратных метров тротуаров. Соответствующий план ремонта объектов улично-дорожной сети на 2014 год утвержден администрацией города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе мэрии.

Городские власти приняли решение не проводить в этом году масштабные и дорогостоящие работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети, основное внимание будет сосредоточено на текущем ремонте дорожного покрытия. В его рамках предусматривается фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, его переустройство по всей ширине проезжей части, ремонт люков колодцев подземных коммуникаций, восстановление отдельных разрушенных бортовых камней. Такой ремонт, считают в мэрии, обходится в пять - шесть раз дешевле капитального ремонта и позволяет решить большее количество проблем на улично-дорожной сети в рамках средств, предусмотренных бюджетом на текущий год. Целесообразность такого подхода показывает обследование гарантийных участков, отремонтированных в 2012-2013 годах, - по прошествии неблагоприятного для дорожного покрытия зимнего сезона все они находятся в хорошем техническом состоянии.

Плановые объёмы текущего ремонта в этом году составляют 582 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия магистральных дорог. В ближайшее время будут объявлены конкурсы по отбору подрядчиков для производства работ, их итоги будут подведены во второй половине мая, что позволит приступить к ремонту с 1 июня. Весь объём работ должен быть выполнен до 25 августа, однако значительную часть объектов планируется сдать раньше - в июне-июле.

Кроме того, в этом году запланировано проведение аварийно-ямочного ремонта. В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с МУП "Зеленстрой" по результатам конкурсных процедур, предусмотрено выполнение работ по восстановлению целостности асфальтобетонного покрытия горячим асфальтобетоном в объёме 33,6 тысяч квадратных метров, а также по ликвидации повреждений дорожного покрытия методом струйно-инъекционного пневмонабрызга в объёме 31 тысячи квадратных метров. Места проведения ремонта определяются по мере реальной необходимости с учётом предписаний ГИБДД . Масштабные работы планируется начать в ближайшее время при наступлении благоприятных погодных условий.