Пекин, , 10:37 — REGNUM Промышленность строительных материалов Китая продемонстрировала устойчивый рост в первые 11 месяцев 2021 года, при этом рост добавленной стоимости достиг рекордно высокого уровня за последние семь лет, свидетельствуют официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, общая добавленная стоимость за этот период выросла на 8,9% в годовом исчислении, что на 6,6 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Совокупная операционная выручка компаний этого сектора выросла на 14,1% в годовом исчислении до 5,9 трлн юаней (около $926 млрд), а их общая прибыль достигла 515 млрд юаней, что на 15,5% больше в годовом исчислении.

В плане основной продукции, производство листового стекла выросло на 8,4% в годовом исчислении, в то время как производство цемента снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.