Пекин, 10 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Промышленность строительных материалов Китая продемонстрировала устойчивый рост в первые 11 месяцев 2021 года, при этом рост добавленной стоимости достиг рекордно высокого уровня за последние семь лет, свидетельствуют официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, общая добавленная стоимость за этот период выросла на 8,9% в годовом исчислении, что на 6,6 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Совокупная операционная выручка компаний этого сектора выросла на 14,1% в годовом исчислении до 5,9 трлн юаней (около $926 млрд), а их общая прибыль достигла 515 млрд юаней, что на 15,5% больше в годовом исчислении.

В плане основной продукции, производство листового стекла выросло на 8,4% в годовом исчислении, в то время как производство цемента снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.