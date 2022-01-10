Париж, , 10:38 — REGNUM Верхняя палата парламента Франции рассмотрит законопроект о введении вакцинного пропуска, сообщает Le Parisien.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Правительство все еще надеется на вступление в силу закона о введении вакцинного пропуска 15 января.

Лицам старше 12 лет необходимо будет подтвердить, что они прошли вакцинацию от коронавируса, чтобы получить доступ к развлекательным мероприятиям, ресторанам, ярмаркам или межрегиональному общественному транспорту.

Для премьер-министра Франции вакцинный пропуск необходим для продвижения вакцинации в условиях беспрецедентной эпидемической ситуации.

Подавляющее большинство сенаторов готовы проголосовать за законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за паводков.

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